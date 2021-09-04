«Милан» отпустит в ЦСКА испанского полузащитника
«Милан» может продать Кессье из-за его требований по новому контракту
Ивуариец запросил 10 миллионов евро в год
4 сентября 17:10
Фото: Eurosport
«Милан» может расстаться с полузащитником Франком Кессье.
Ивуариец был готов продлить контракт с клубом на 6,5 миллионов евро. Однако хавбек завысил требования и просит сейчас почти 10 миллионов в год. Клуб не намерен принимать условия.
«Милан» рассмотрит вариант с продажей Кессье уже зимой, сообщает Football-Italia. Его контракт рассчитан до конца сезона.
Среди претендентов – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Он хотят подписать его бесплатно.
Не против заполучить игрока и ПСЖ.
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