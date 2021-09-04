«Милан» может продать Кессье из-за его требований по новому контракту

Ивуариец запросил 10 миллионов евро в год

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«Милан» может расстаться с полузащитником Франком Кессье.

Ивуариец был готов продлить контракт с клубом на 6,5 миллионов евро. Однако хавбек завысил требования и просит сейчас почти 10 миллионов в год. Клуб не намерен принимать условия.

«Милан» рассмотрит вариант с продажей Кессье уже зимой, сообщает Football-Italia. Его контракт рассчитан до конца сезона.

Среди претендентов – «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Он хотят подписать его бесплатно.

Не против заполучить игрока и ПСЖ.