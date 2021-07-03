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«Милан» может провернуть трансфер лидера «Аякса»

Итальянский гранд находится в поисках форварда
Футбол Серия А (Италия)
14:08
«Милан» может провернуть трансфер лидера «Аякса»
Душан Тадич / Фото - besoccer.com
Сербский форвард «Аякса» Душан Тадич может сменить клубную прописку в это трансферное окно. 

В услугах 32-летнего футболиста заинтересованы в Серии А. Об этом сообщает Sky Italia.

Как утверждает источник, подписать Тадича намерен «Милан». «Россонери» привлекает результативная игра серба, однако смущает возраст игрока. Миланский гранд подпишет Душана в том случае, если не получится заполучить более молодого нападающего.

В минувшем сезоне серб забил 22 гола и сделал 26 ассистов в 51 матче. Трансферная стоимость Тадича оценивается в 18 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Милан» хочет подписать Патрика Шика.
Владимир Кириченко
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Теги

Милан Душан Тадич Аякс

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