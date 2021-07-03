«Милан» сделал запрос о переходе одного из лучших бомбардиров Евро-2020
«Милан» может провернуть трансфер лидера «Аякса»
Итальянский гранд находится в поисках форварда
14:08
Душан Тадич / Фото - besoccer.comСербский форвард «Аякса» Душан Тадич может сменить клубную прописку в это трансферное окно.
В услугах 32-летнего футболиста заинтересованы в Серии А. Об этом сообщает Sky Italia.
Как утверждает источник, подписать Тадича намерен «Милан». «Россонери» привлекает результативная игра серба, однако смущает возраст игрока. Миланский гранд подпишет Душана в том случае, если не получится заполучить более молодого нападающего.
В минувшем сезоне серб забил 22 гола и сделал 26 ассистов в 51 матче. Трансферная стоимость Тадича оценивается в 18 миллионов евро.
Ранее стало известно, что «Милан» хочет подписать Патрика Шика.
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