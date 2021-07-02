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«Милан» сделал запрос о переходе одного из лучших бомбардиров Евро-2020
Шик может вернуться в Италию
21:50
Фото: UEFA
Нападающий «Байера» Патрик Шик может вернуться в Италию.
В переходе чеха заинтересован «Милан». Итальянцы запросили стоимость игрока.
«Байер» готов расстаться с Шиком за 40 миллионов евро. На данный момент он играет на Евро-2020 за Чехию, где является одним из лучших бомбардиров, забив четыре мяча.
Шик ранее играл в Италии за «Рому» и «Сампдорию».
Также «Милан» заинтересован в Романе Яремчуке.
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