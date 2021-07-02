«Милан» сделал запрос о переходе одного из лучших бомбардиров Евро-2020

Шик может вернуться в Италию

Фото: UEFA

Нападающий «Байера» Патрик Шик может вернуться в Италию.

В переходе чеха заинтересован «Милан». Итальянцы запросили стоимость игрока.

«Байер» готов расстаться с Шиком за 40 миллионов евро. На данный момент он играет на Евро-2020 за Чехию, где является одним из лучших бомбардиров, забив четыре мяча.

Шик ранее играл в Италии за «Рому» и «Сампдорию».

Также «Милан» заинтересован в Романе Яремчуке.