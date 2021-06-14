Форвард «Милана» может переехать в Англию
«Милан» намерен продать основного форварда команды. И это не Златан
22-летний португалец летом может покинуть Серию А
13:23
Рафаэль Леау / Фото - sempremilan«Милан» может продать португальского форварда Рафаэля Леау в летнее трансферное окно. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Как утверждает источник, «россонери» намерены расстаться с 22-летним нападающим за 25 миллионов евро.
В минувшем сезоне Леау сыграл за «Милан» 40 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть ассистов. Его контракт с итальянским грандом рассчитан до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что Леау интересуются несколько клубов английской Премьер-лиги.
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