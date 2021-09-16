«Милан» отыгрывался и вел в счете, но в матче с пятью голами победил «Ливерпуль»

Представителю АПЛ помог автогол англичанина

Фото - ФК Ливерпуль

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» на своем поле переиграл «Милан».

В первом тайме забивали исключительно игроки гостей. Правда, Томори сделал это в собственные ворота. Салах же упустил отличную возможность удвоить преимущество, не реализовав пенальти.

Под перерыв «Милан» в течение трех минут перевернул игру. Голы Ребича и Браима Диаса помогли уже «россонери» повести в счете.

Но во второй половине встречи за дело взялись хозяева. Почти сразу египтянин реабилитировался за незабитый пенальти. Окончательный же счет матча установил Хендерсон.

«Ливерпуль» стартовал в основной сетке главного еврокубка, набрав максимум очков.

Лига чемпионов. Групповой этап, первый тур

«Ливерпуль» – «Милан» 3:2

Голы: Томори, 9 (автогол), Салах, 48, Хендерсон, 69 – Ребич, 42, Браим Диас, 44

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, Гомес, Робертсон, Хендерсон (Милнер, 84), Фабиньо, Кейта (Тиаго Алькантара, 71), Салах (Окслейд-Чемберлен, 84), Ориги (Мане, 63), Диогу Жота (Джонс, 71).

«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Браим Диас, Рафаэл Леау (Жиру, 62), Салемакерс (Флоренци, 62), Беннасер (Тонали, 71), Кессиэ, Ребич (Мальдини, 83).

Предупреждения: Милнер – Беннасер, Браим Диас