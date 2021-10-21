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«Милан» предложит новое соглашение своему вингеру
«Россонери» намерены сохранить португальца в команде
21:22
Рафаэль Леау / Фото - acmilaninfo.com«Милан» предложит новое пятилетнее соглашение португальскому вингеру Рафаэлю Леау. Об этом в Twitter сообщает инсайдер Николо Скира.
Действующий контракт игрока с «россонери» рассчитан до июня 2024 года. В ближайшее время итальянский гранд проведет переговоры с агентом футболиста.
Летом «Милан» рассматривал возможность продажи Леау. Однако к настоящему времени «россонери» изменили свою позицию и теперь готовы сохранить игрока.
В текущем сезоне 22-летний Рафаэль сыграл 11 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 4 гола и 2 ассиста.
Накануне «Милан» проиграл «Порту» (0:1) в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов.
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