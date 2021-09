«Милан» вспомнил гол Шевченко в дебютном матче на «Сан Сиро»

Андрей Шевченко / Фото - ФК Милан

Бывший нападающий «Милана» Андрей Шевченко ровно 22 года назад отличился голом в дебютном матче на «Сан Сиро». Пресс-служба итальянского клуба вспомнила этот поединок.

12 сентября 1999 года «россонери» уверенно переиграли «Перуджу» (3:1). Украинский форвард отличился с передачи Сержиньо.

22 years ago, #OnThisDay, @jksheva7’s first goal, and game, at San Siro



12/09/1999: Sheva esordisce a San Siro a modo suo, segnando subito #SempreMilan pic.twitter.com/ziYnD8IfQH