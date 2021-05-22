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Шевченко: «Если будет возможность вернуться в «Милан», я ею воспользуюсь»
Наставник сборной Украины хотел бы возглавить итальянский клуб
12:44
Андрей Шевченко / Фото: facebook.com/shevaofficial
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил о желании в будущем возглавить «Милан».
Слова наставника приводит Gazzetta dello Sport:
«Милан» – мой дом, я хотел бы вернуться туда рано или поздно. Если будет такая возможность, я ею воспользуюсь. Но мы говорим о будущем. Сейчас у меня есть сборная Украины. А у «Милана» есть Стефано Пиоли, он должен вывести команду в Лигу чемпионов.
Я болею за «Милан», хотел бы, чтобы клуб вышел в Лигу чемпионов, он этого заслуживает. Но «Милану» предстоит очень тяжелый матч с «Аталантой».
Напомним, что 23 мая сборная Украины проведет контрольный матч с Бахрейном. Видео трансляция матча Украина – Бахрейн.
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