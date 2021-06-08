Экс-игрок «Милана»: «Малиновский провел замечательную концовку сезона»
«Милан» заинтересован в услугах полузащитника «Челси»
28-летний марокканец может продолжить карьеру в Серии А
18:25
Хаким Зиеш / Фото - vbetnews«Милан» пристально присматривается к хавбеку «Челси» Хакиму Зиешу. Об том сообщает Sky Sport Italia.
«Россонери» пока что не делали официального предложения, однако переговоры должны начаться в ближайшие дни.
«Челси» не против расстаться с Зиешом в нынешнее трансферное окно. 28-летнего марокканца не устраивает количество игровой практики, которое он получает в лондонском клубе.
В минувшем сезоне в активе Зиеша 6 голов и 4 результативных передачи в 39 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 38 миллионов евро.
Ранее игрок заявлял, что намерен покинуть «аристократов» уже этим летом.
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