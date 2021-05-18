Милевский покинет «Минай» и Украину
Милевский может продолжить карьеру в рядах новичка УПЛ
Форвард покинет «Минай»
18 мая 13:25
Артем Милевский / Фото - ФК Минай
Нападающий «Миная» Артем Милевский покинет клуб в межсезонье. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live».
По информации источника, 36-летний форвард не намерен выступать в Первой лиге, куда вылетел закарпатский клуб. Футболист может присоединиться одному из новичков высшего дивизиона в следующем сезоне.
Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги «Верес» с отрывом в шесть очков от «Черноморца». Повыситься в классе также могут «Металлист 1925», «Агробизнес», «Николаев», «Волынь» и «Альянс».
Сообщалось, что «Минай» может возглавить иностранный тренер.
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