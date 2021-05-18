Милевский может продолжить карьеру в рядах новичка УПЛ

Форвард покинет «Минай»

Артем Милевский / Фото - ФК Минай

Нападающий «Миная» Артем Милевский покинет клуб в межсезонье. Об этом сообщил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык Live».

По информации источника, 36-летний форвард не намерен выступать в Первой лиге, куда вылетел закарпатский клуб. Футболист может присоединиться одному из новичков высшего дивизиона в следующем сезоне.

Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги «Верес» с отрывом в шесть очков от «Черноморца». Повыситься в классе также могут «Металлист 1925», «Агробизнес», «Николаев», «Волынь» и «Альянс».

Сообщалось, что «Минай» может возглавить иностранный тренер.