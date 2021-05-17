Милевский покинет «Минай» и Украину
«Минай» может возглавить иностранный тренер
Клуб из Ужгорода вернулся в Первую лигу
17 мая 17:36
«Минай» на тренировке / фото - пресс-служба клуба
«Минай» в новом сезоне может возглавить иностранный специалист. Имя потенциального наставника не разглашается.
Также пока неизвестно останется ли в клубе нынешний тренер Николай Цымбал, под руководством которого ужгородский клуб провел последние туры в Премьер-лиге.
Напомним, «Минай» вылетел из УПЛ и вернулся в Первую лигу.
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