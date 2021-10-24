Милевский плакал во время прощания с болельщиками «Динамо» под легендарную песню Олега Блохина

Форвард прошел круг почета на НСК «Олимпийский»





Артем Милевский / Фото: скрин-шот

В Киеве на НСК «Олимпийский» в перерыве матча «Динамо» – «Днепр-1» бывший форвард киевлян Артем Милевский попрощался с фанатами.



Милевский прошел по всей чаще стадиона и пожал руки фанатам. Отметим, что во время прощания на стадионе играла песня «Виват Король», созданная специально для торжественного ухода из футбола Олега Блохина в 1989 году.

Отметим, что во время прощания с фанатами Милевский даже прослезился.