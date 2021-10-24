«Динамо» провело два разных тайма и победило «Днепр-1»

За киевлян снова отличился голом Денис Гармаш





Фото: Динамо

В Киеве в рамках 12 тура чемпионата Украины киевское «Динамо» выиграло у «Днепра-1» со счетом 2:0.



Матч начался не очень интенсивно, поскольку защита «Днепра-1» была выставлена настолько компактно, что у киевлян мало получалось в атаке. Большинство ударов блокировались. К тому же, центр поля, за который отвечали Александр Андриевский и Владимир Шепелев, полностью провалил матч. При этом, у сконцентрированных на обороне гостей также ничего не получалось в контратаках, поскольку все надежды были на Артема Довбика, которому полностью перекрыли кислород.

На второй тайм у «Динамо» вышли Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук и Карлос Де Пена, после чего игра засияла новыми красками.

На 50-й минуте киевляне открыли счет. Виктор Цыганков с правого фланга сместился в центр и с линии штрафной закрутил мяч в дальнюю девятку – 1:0.

После пропущенного гола игра «Днепра-1» расклеилась и вопрос был лишь в том, сколько забьют киевляне. На 67-й минуте Денис Гармаш заменил Эрика Рамиреса, а на 70-й Денис забил. Цыганков пронесся по правому флангу, отдавал пас на Шапаренко, но из-за рикошета тот отлетел к Гармашу, который пробил так, что мяч с рикошетом от Логинова влетел под перекладину. Это был последний забитый мяч в матче. Однако, у киевлян до финального свистка было достаточно моментов, чтобы сделать счет 4:0 или 5:0, но вратарь гостей сыграл уверенно и был одним из лучших игроков в составе своей команды.

Чемпионат Украины. 12-й тур.

«Динамо» – «Днепр-1» 2:0

Голы: Цыганков, 50, Гармаш, 70

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Кендзера, Миколенко (Караваев, 76), Забарный, Цыганков, Шепелев (Шапаренко, 46), Буяльский, Андриевский (Сидорчук, 46), Витиньо (де Пена, 46), Рамирес (Гармаш, 68).

«Днепр-1»: Кожокару, Сваток, Логинов (Чуже, 85), Монте, Лучкевич (Адамюк, 71), Гуцуляк, Игнатенко, Ярмолюк (Назаренко, 71), Пихаленок, Джурасек (Билл, 84), Довбик.

Предупреждения: Игнатенко, Андриевский, Логинов.