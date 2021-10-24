«Динамо» провело два разных тайма и победило «Днепр-1»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 17
Сейчас 2
Сегодня 20
Завтра 2
Футбол (17 событий из 27) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Челси - Норвич 7:0 Окончен
19:30 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Брест 1:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Арминия - Боруссия Дортмунд 1:3 Окончен
16:30 Бавария - Хоффенхайм 4:0 Окончен
16:30 РБ Лейпциг - Гройтер Фюрт 4:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Фрайбург 0:2 Окончен
19:30 Герта - Боруссия Мёнхенгладбах 1:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Болонья - Милан 2:4 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Валенсия - Мальорка 2:2 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Прикарпатье - Альянс 3:1 Окончен
15:30 Полесье - Кривбасс 1:2 Окончен
16:00 Волынь - Николаев -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Верес - ФК Мариуполь 2:0 Окончен
16:00 Рух - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Ворскла - Шахтер 0:2 Окончен
19:30 Черноморец - ФК Львов 1:1 Окончен
Футбол (2 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 Рома - Наполи 0:0 2-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Заря - Колос 1:0 Окончен 1-й тайм
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Окончен
16:00 Брентфорд - Лестер 1:2 Окончен
18:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ницца - Лион 3:2 Окончен
18:00 Монако - Монпелье 3:1 Окончен
21:45 Марсель - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Кельн - Байер 2:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Аталанта - Удинезе 1:1 Окончен
16:00 Верона - Лацио 4:1 Окончен
19:00 Рома - Наполи 0:0 2-й тайм
21:45 Интер - Ювентус -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:00 Севилья - Леванте 5:3 Окончен
17:15 Барселона - Реал 1:2 Окончен
22:00 Атлетико - Реал Сосьедад -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Авангард - Нива Т 2:0 Окончен
15:30 Ужгород - Олимпик 1:3 Окончен
18:45 Металлист - Подолье -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Рух - Минай 2:2 Окончен
17:00 Динамо - СК Днепр-1 2:0 Окончен
19:30 Заря - Колос 1:0 Окончен 1-й тайм
Футбол (2 события из 3) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
15:30 ВПК-Агро - Горняк-Спорт -:- Запланирован
18:30 Оболонь - Агробизнес -:- Запланирован

«Динамо» провело два разных тайма и победило «Днепр-1»

За киевлян снова отличился голом Денис Гармаш

Футбол Украинская Премьер-лига
19:10
«Динамо» провело два разных тайма и победило «Днепр-1»
Фото: Динамо

В Киеве в рамках 12 тура чемпионата Украины киевское «Динамо» выиграло у «Днепра-1» со счетом 2:0.

Матч начался не очень интенсивно, поскольку защита «Днепра-1» была выставлена настолько компактно, что у киевлян мало получалось в атаке. Большинство ударов блокировались. К тому же, центр поля, за который отвечали Александр Андриевский и Владимир Шепелев, полностью провалил матч. При этом, у сконцентрированных на обороне гостей также ничего не получалось в контратаках, поскольку все надежды были на Артема Довбика, которому полностью перекрыли кислород.

На второй тайм у «Динамо» вышли Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук и Карлос Де Пена, после чего игра засияла новыми красками.

На 50-й минуте киевляне открыли счет. Виктор Цыганков с правого фланга сместился в центр и с линии штрафной закрутил мяч в дальнюю девятку – 1:0.

После пропущенного гола игра «Днепра-1» расклеилась и вопрос был лишь в том, сколько забьют киевляне. На 67-й минуте Денис Гармаш заменил Эрика Рамиреса, а на 70-й Денис забил. Цыганков пронесся по правому флангу, отдавал пас на Шапаренко, но из-за рикошета тот отлетел к Гармашу, который пробил так, что мяч с рикошетом от Логинова влетел под перекладину. Это был последний забитый мяч в матче. Однако, у киевлян до финального свистка было достаточно моментов, чтобы сделать счет 4:0 или 5:0, но вратарь гостей сыграл уверенно и был одним из лучших игроков в составе своей команды.

Чемпионат Украины. 12-й тур.

«Динамо» – «Днепр-1» 2:0

Голы: Цыганков, 50, Гармаш, 70

«Динамо»: Бущан, Тымчик, Кендзера, Миколенко (Караваев, 76), Забарный, Цыганков, Шепелев (Шапаренко, 46), Буяльский, Андриевский (Сидорчук, 46), Витиньо (де Пена, 46), Рамирес (Гармаш, 68).

«Днепр-1»: Кожокару, Сваток, Логинов (Чуже, 85), Монте, Лучкевич (Адамюк, 71), Гуцуляк, Игнатенко, Ярмолюк (Назаренко, 71), Пихаленок, Джурасек (Билл, 84), Довбик.

Предупреждения: Игнатенко, Андриевский, Логинов.

Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

СК Днепр-1 Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Милевский плакал во время прощания с болельщиками «Динамо» под легендарную песню Олега Блохина
Милевский плакал во время прощания с болельщиками «Динамо» под легендарную песню Олега Блохина
Футбол В Украине
19:57
Привет, сборная? Гармаш забил 4 мяча в 4 последних матчах УПЛ
Привет, сборная? Гармаш забил 4 мяча в 4 последних матчах УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
19:32
Чемпионат Украины. «Динамо» победило «Днепр-1». Как это было
Чемпионат Украины. «Динамо» победило «Днепр-1». Как это было
Футбол
18:56
Стало известно, почему Супряга пропускает матч с «Днепром-1»
Стало известно, почему Супряга пропускает матч с «Днепром-1»
Футбол Украинская Премьер-лига
17:46
«Динамо» выйдет на матч с «Днепром-1» с Витиньо и Рамиресом, но без Сидорчука в старте
«Динамо» выйдет на матч с «Днепром-1» с Витиньо и Рамиресом, но без Сидорчука в старте
Футбол Украинская Премьер-лига
16:37
Вратарь «Динамо»: «На футбольном поле мат – это обычный разговор»
Вратарь «Динамо»: «На футбольном поле мат – это обычный разговор»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:59

Новости: Футбол

Чемпионат Англии. «Ливерпуль» разнес МЮ. Как это было
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» разнес МЮ. Как это было
Премьер-Лига (Англия)
20:25
«Ливерпуль» разнес МЮ с хет-триком Салаха и незасчитанным голом Роналду
«Ливерпуль» разнес МЮ с хет-триком Салаха и незасчитанным голом Роналду
Премьер-Лига (Англия)
20:24
Милевский плакал во время прощания с болельщиками «Динамо» под легендарную песню Олега Блохина
Милевский плакал во время прощания с болельщиками «Динамо» под легендарную песню Олега Блохина
В Украине
19:57
Ярославский опроверг связь открытия академии «Металлиста» с выборами в Харькове
Ярославский опроверг связь открытия академии «Металлиста» с выборами в Харькове
Первая лига
19:56
Привет, сборная? Гармаш забил 4 мяча в 4 последних матчах УПЛ
Привет, сборная? Гармаш забил 4 мяча в 4 последних матчах УПЛ
Украинская Премьер-лига
19:32
«Барселона» не сумела удивить «Реал», минимально уступив в «Эль Класико»
«Барселона» не сумела удивить «Реал», минимально уступив в «Эль Класико»
Примерa (Испания)
19:12
Чемпионат Испании. «Барселона» проиграла «Реалу». Как это было
Чемпионат Испании. «Барселона» проиграла «Реалу». Как это было
Примерa (Испания)
19:12
«Динамо» провело два разных тайма и победило «Днепр-1»
«Динамо» провело два разных тайма и победило «Днепр-1»
Украинская Премьер-лига
19:10
Чемпионат Украины. «Динамо» победило «Днепр-1». Как это было
Чемпионат Украины. «Динамо» победило «Днепр-1». Как это было
18:56
Все новости

Популярные новости

Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Экс-невеста Кличко опубликовала крик души в Instagram
Бокс Профессиональный бокс
20 октября 09:43
4
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
«У Фьюри остался один вызов». Планы Тайсона на великий последний бой может нарушить только Усик
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 20:46
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Апсетище! Майки Гарсия проиграл Мартину
Бокс Профессиональный бокс
17 октября 07:57
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Ну и кто тут слабый пол? Белодед без особых усилий швыряет парня на тренировке
Дзюдо
18 октября 21:38
1
Хочет задавить мощью и не считает лучшим боксером мира. Что о Ломаченко говорил его следующий соперник
История
Хочет задавить мощью и не считает лучшим боксером мира. Что о Ломаченко говорил его следующий соперник
Бокс Профессиональный бокс
17 октября 09:00
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Бокс Профессиональный бокс
18 октября 16:22
1
Все новости