Милевский: «Я люблю выпить, но крепче вина ничего не пью»
Милевский рассказал, планирует ли он становиться тренером
Легендарный форвард завершил карьеру
3 октября 16:08
Артем Милевский / фото - KomandaOnline
Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал, планирует ли он начинать тренерскую карьеру.
Тебе уже предлагали стать тренером?
«Нет. Для этого я должен пойти учиться. Мне нужно определенное время, чтобы выучиться, чтобы меня позвали стать тренером куда-то в команду.
Пока не хочу учиться, пока не собираюсь. Скоро мне надоест спать до 12, ходить по городу, гулять просто, поэтому, наверное, скоро пойду на учебу».
Ранее Милевский объявил о завершении карьеры и рассказал, когда он планирует провести прощальный матч.
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