Милевский рассказал, когда состоится его прощальный матч
Милевский рассказал, когда состоится его прощальный матч
Форвард завершает карьеру
Артем Милевский / фото - dynamo.kiev
Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский рассказал, когда состоится его матч-прощание:
«В апреле. Пока могу сказать, что Алиев и Милевский будут участвовать, а как мы уже сделаем... Есть наброски».
Форвард решил повесить бутсы на гвоздь и рассказал, почему принял такое решение.
Также ранее стало известно, что Милевский вместе с Алиевым вместе сыграют на любительском турнире.
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