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Милевский: «Учитывая амбиции Шевченко, думаю он хотел бы большего, чем «Дженоа»

Форвард рассказал о своем бывшем партнере по клубу и сборной
Футбол Сборная Украины
18:47
Милевский: «Учитывая амбиции Шевченко, думаю он хотел бы большего, чем «Дженоа»
Андрей Шевченко и Артем Милевский / фото - ФК Динамо

Бывший нападающий «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа»:

«Я рад за Шевченко. Николаевич мне и подсказывал, и помогал. Когда он вернулся в «Динамо» из «Челси», тренером был Газзаев. Шевченко вышел во втором тайме и говорит мне: «Малый, мне надо сегодня забить». Говорю: «Хорошо, все сделаем».

Потом был пенальти, говорю: «Забивай». Очень хорошо могу говорить про Шевченко. Его уход в «Дженоа» стал для меня небольшим сюрпризом. Учитывая его амбиции, думаю, что он хотел бы большего. «Челси», «Милан».

Милевский и Шевченко вместе защищали цвета «Динамо» в период с 2009-го по 2012-й год, а также с 2006-го по 2012-й играли вместе за сборную Украины.

Шевченко хочет видеть в «Дженоа» сразу трех лидеров украинской национальной команды.

Источник: Коммент.шоу Павел Харченко
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Теги

Артем Милевский Андрей Шевченко сборная Украины (футбол)

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