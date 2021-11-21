«Минай» упустил победу над «Ингульцом», несмотря на гол Селезнева

Команды сыграли в результативную ничью

Фото: ФК Минай

«Минай» в матче 15 тура УПЛ дома сыграл вничью с «Ингульцом».

В битве аутсайдеров победителя так и не определили. «Ингулец» открыл счет, но «Минай» забил дважды под конец первого тайма. Автором одного из мячей стал Селезнев.

Долгое время хозяевам удавалось держаться, но Плохотнюк в конце встречи принес одно очко гостям.

«Минай» остался в зоне вылета, а «Ингулец» опережает его лишь на 1 очко.

УПЛ. 15-й тур:

«Минай» – «Ингулец» 2:2

Голы: Селезнев, 39, Горин, 45 – Ковалев, 28, Плахотнюк, 80

«Минай»: Кучер, Гончар, Семенко, Горин, Коваленко (Байдал, 77), Синегуб, Билоног (Кобак, 77), Месхи, Хахлев, Петрусенко, Селезнев (Вишневский, 57).

«Ингулец»: Гальчук, Полегенько, Асмелаш, Ковалев, Поспелов, Опанасенко (Головкин, 83), Козак (Шарай, 62), Бартулович (Лупашко, 46), Коробенко (Коваленко, 46), Запорожец, Стефен (Плохотнюк, 62).

Удаление: Месхи, 90