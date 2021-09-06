Ротань: «Мы обязательно пообщаемся с Петраковым и услышим его видение сборных»
Молодежная сборная Франции сенсационно потеряла очки с Фарерами в группе Украины
Подопечные Ротаня – теневые лидеры секстета
22:35
Фото - FFF
В третьем туре отбора на молодежное Евро-2023 сборная Франции на выезде сыграла вничью с командой Фарерских островов.
Довольно быстро счет удалось открыть Гуири. Однако после перерыва вернуть равновесие удалось Локину.
Таким образом, Украина остается единственной командой группы H, которая пока не теряла очков. У «сине-желтых» 3 пункта после одного матча, у Франции и Фарерских островов – по 4 при двух и трех соответственно.
7 сентября подопечные Руслана Ротаня Сыграют с Арменией.
Евро-2023. Отборочный турнир, третий тур
Фарерские острова – Франция 1:1
Голы: Локин, 55 – Гуири, 8
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