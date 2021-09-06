Молодежная сборная Франции сенсационно потеряла очки с Фарерами в группе Украины

Подопечные Ротаня – теневые лидеры секстета

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В третьем туре отбора на молодежное Евро-2023 сборная Франции на выезде сыграла вничью с командой Фарерских островов.

Довольно быстро счет удалось открыть Гуири. Однако после перерыва вернуть равновесие удалось Локину.

Таким образом, Украина остается единственной командой группы H, которая пока не теряла очков. У «сине-желтых» 3 пункта после одного матча, у Франции и Фарерских островов – по 4 при двух и трех соответственно.

7 сентября подопечные Руслана Ротаня Сыграют с Арменией.

Евро-2023. Отборочный турнир, третий тур

Фарерские острова – Франция 1:1

Голы: Локин, 55 – Гуири, 8