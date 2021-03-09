«Монако» уверенно обыграл «Ниццу» и вышел в 1/8 финала Кубка Франции
По голу монегаски забили в каждом из таймов
Фото: twitter.com/AS_Monaco
«Монако» в матче 1/16 финала Кубка Франции на выезде обыграло «Ниццу».
По голу монегаски забили в каждом из таймов. Открыл счет Фолланд в середине первого тайма, а Агилар в конце встречи добил соперника.
«Монако» ждет жеребьевку турнира и соперника в 1/8 финала.
Кубок Франции. 1/16 финала:
«Ницца» – «Монако» 0:2
Голы: Фолланд, 29, Агилар, 87
«Ницца»: Бенитес, Нсоки (Бамбу, 90), Тодибо, Камара (Дольберг, 56), Салиба, Ле-Мелу, Шнайдерлин, Клод-Морис, Данилюк (Лотомба, 56), Маолида, Гуири.
«Монако»: Маецки, Марипан (Бадиашиле, 46), Балло-Туре (Кайо Энрике, 81), Дисаси, Агиляр, Фабрегас (Головин, 81), Тчуамени (Матазо, 37), Диатта (Диоп, 64), Фофана, Йоветич, Фолланд.
Предупреждения: Маецки, Салиба, Нсоки
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