Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Мораес: «Болею за наш успех. Слава Украине!»

Форвард поддержал команду перед игрой с Нидерландами
Футбол Евро-2020
21:25
Мораес: «Болею за наш успех. Слава Украине!»
Фото: УАФ

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес пожелал удачи сборной Украины в матче с Нидерландами через свой Instagram.

«Сегодня день открытия, я хочу пожелать удачи своим товарищам по сборной. Я хотел бы быть рядом с вами.

Я буду наблюдать и болею за наш успех, успех для нашей страны. Слава Украине»

Начало игра с Украиной – в 22:00. Смотрите матч на XSPORT.ua.

Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.

Онлайн трансляция матча Нидерланды – Украина.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Нидерланды - Украина сборная Украины (футбол) сборная Нидерландов (футбол) Жуниор Мораес

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Евро 2020. Украина бьется с Нидерландами, Бущан - уже герой. Онлайн трансляция
LIVE Евро 2020. Украина бьется с Нидерландами, Бущан - уже герой. Онлайн трансляция
Футбол ЕВРО-2020
22:47
2
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
Футбол ЕВРО-2020
21:39
1
«Играй 4-3-3». Тренеру Нидерландов с помощью самолета рассказали, как играть с Украиной
«Играй 4-3-3». Тренеру Нидерландов с помощью самолета рассказали, как играть с Украиной
Футбол Евро-2020
20:36
Лидер Нидерландов: «Украина имеет много отличных игроков. Игра будет непростой»
Лидер Нидерландов: «Украина имеет много отличных игроков. Игра будет непростой»
Футбол Сборная Украины
19:10
Украина сыграет с Нидерландами в синей форме
Украина сыграет с Нидерландами в синей форме
Футбол Сборная Украины
18:10
Де Бур: «Украина – трудный соперник для нас»
Де Бур: «Украина – трудный соперник для нас»
Футбол Сборная Украины
16:41

Новости: Футбол

Евро 2020. Украина бьется с Нидерландами, Бущан - уже герой. Онлайн трансляция
LIVE Евро 2020. Украина бьется с Нидерландами, Бущан - уже герой. Онлайн трансляция
ЕВРО-2020
22:47
Григорчук – лучший тренер мая в Беларуси
Григорчук – лучший тренер мая в Беларуси
Украинские легионеры
22:43
Пандев – автор первого в истории мяча Северной Македонии на Евро
Пандев – автор первого в истории мяча Северной Македонии на Евро
Евро-2020
22:28
Моуриньо: «Я молился и плакал из-за Эриксена»
Моуриньо: «Я молился и плакал из-за Эриксена»
Евро-2020
22:11
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
ЕВРО-2020
21:39
Тренер Хорватии: «В атаке мы не продемонстрировали своего класса»
Тренер Хорватии: «В атаке мы не продемонстрировали своего класса»
Евро-2020
21:37
Мораес: «Болею за наш успех. Слава Украине!»
Мораес: «Болею за наш успех. Слава Украине!»
Евро-2020
21:25
Нидерланды – Украина. Ярмоленко, Яремчук и Зинченко сыграют с первых минут
Нидерланды – Украина. Ярмоленко, Яремчук и Зинченко сыграют с первых минут
Сборная Украины
21:03
Легко Украине не будет. Австрия дожала в конце матча Северную Македонию
Легко Украине не будет. Австрия дожала в конце матча Северную Македонию
Евро-2020
20:53
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Камбосос: «Действительно ли Лопес нанес такой жесткий урон Ломаченко?»
Бокс Профессиональный бокс
12 июня 13:06
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Мнение
В Британии убивают интерес к поединку Джошуа – Усик. Теперь говорят, что стадион «Тоттенхэма» слишком крут для этого боя
Бокс Профессиональный бокс
9 июня 16:37
Все новости

Анонсы

Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
22:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Видео трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Шотландия - Чехия. Онлайн трансляция
14 июня 16:00
Евро 2020. Польша - Словакия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Польша - Словакия. Видео трансляция
14 июня 19:00
Евро 2020. Польша - Словакия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Польша - Словакия. Онлайн трансляция
14 июня 19:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00