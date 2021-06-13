«Играй 4-3-3». Тренеру Нидерландов с помощью самолета рассказали, как играть с Украиной
Мораес: «Болею за наш успех. Слава Украине!»
Форвард поддержал команду перед игрой с Нидерландами
Фото: УАФ
Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес пожелал удачи сборной Украины в матче с Нидерландами через свой Instagram.
«Сегодня день открытия, я хочу пожелать удачи своим товарищам по сборной. Я хотел бы быть рядом с вами.
Я буду наблюдать и болею за наш успех, успех для нашей страны. Слава Украине»
Начало игра с Украиной – в 22:00. Смотрите матч на XSPORT.ua.
Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.
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