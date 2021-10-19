Мораес рассказал, когда он вернется на поле

Жуниор Мораес / Фото: Twitter

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес в программе «Великий футбол» рассказал, когда он вернется на поле.

В одном из эпизодов на тренировке я прыгнул, чтобы замкнуть навес, а когда приземлился на газон – почувствовал, что что-то треснуло у меня в ноге. Это был один из самых ужасных моментов в карьере.

Мы сразу достигли соглашения с медицинским штабом «Шахтера», что мое восстановление будет проходить в Бразилии под присмотром врачей с хорошим опытом в работе с таким видом травм. Я работал дважды в день, это было очень сложно, но одновременно это было тем, что позволило быстрее пройти этап реабилитации.

Сейчас важное время на завершающей стадии восстановления, нужно очень аккуратно относиться к нагрузкам, потому что добавилось много упражнений: скоростные рывки, прыжки, удары. Нужно постепенно входить в этот процесс, адаптироваться к полю. Это очень деликатное дело, чтобы не случилось рецидива.

Врачи говорят, что около двух месяцев осталось до возвращения на поле. Тут главное не спешить в этом процессе, нужно двигаться шаг за шагом. Но я думаю, что люди знают, насколько я профессионально отношусь к своим обязанностям, потому буду делать все, чтобы как можно быстрее вернуться на поле»./