Мороз: «Черноморец» стал крепче, а результаты придут»

Юрий Мороз / Фото: УПЛ

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз в эфире телеканала «Футбол 1» высказался о ничьей с «Минаем» (2:2) в 7-м туре УПЛ.

— Много сегодня не реализовали моментов, но такая, боевая ничья. «Минаю» дома и родные стены помогали. Мои парни сегодня здорово отреагировали на 0:2, вернулись в игру, забили гол. Ванат забил великолепный гол, и Авагимян.

Хотелось бы победы, но увы.

— В первом тайме команда играла острее, но пропустила, проблема только в реализации?

— Сегодня да, с реализацией были проблемы. Не забили реальные мячи, но есть проблема и в обороне. В каждой игре пропускаем. Как ни разговариваем, как ни перестраиваем футболистов. Должна быть концентрация в обороне, при отборе мяча, но надлежащей концентрации на сегодня нет.

— Ваша команда не только вернулась в игру, но и могла выиграть. Вы подсказывали или парни поверили в себя?

— И ребята поверили в себя, и играть начали раскрепощено. Больше начали держать мяч, играть флангами, чаще менять акценты с левого на правый фланг, но то индивидуальное мастерство на последних минутах, когда Брагару мог вывести нас вперед...

Что-то не сработало. Будем работать над этим, есть время. Команда с каждой неделей становится крепче. Дай бог, чтобы мы постоянно двигались.

— Больше благодарили после матча или делали замечания?

— 50 на 50. Поблагодарил, конечно, потому что отыгрались, и играли хорошо. Дай бог, чтобы мы в каждой игре так выкладывались. Результат придет