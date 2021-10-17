Моуриньо: «Если проиграем «Ювентусу», то это будет их заслуга, а не наша вина»

Жозе Моуриньо / фото - Standart

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился с Fottball Italia ожиданиями от матча 8-го тура УПЛ против «Ювентуса»:

Это не личное противостояние между ним и мной. Я с удовольствием его поприветствую перед матчем. Я его уважаю. Мы часто виделись на различных конференциях, между нами нет дружбы, но мне он нравится как человек, мы хорошо ладим. Я рад, что он вернулся к работе. Такой тренер, как он, не должен слишком долго сидеть без дела.

Одна команда выиграла 9 из 10 последних чемпионатов Италии, другая – 0 из 10 последних чемпионатов Италии. У одной команды новый тренер, у другой вернулся старый, с которым она работала 8 лет. Но когда игра начинается и на поле остаются одиннадцать человек против одиннадцати, про все это можно забыть.

Мы должны быть достаточно храбрыми, чтобы выйти, сыграть в свою игру и победить. У нас есть план, мы развиваемся. Если мы не победим, то я хочу, чтобы это была заслуга «Ювентуса», а не наша вина».