«Рома» стала первым клубом, отобравшим очки у «Наполи» в чемпионате Италии
Моуриньо – о своем удалении: «Я не был доволен решением арбитра, но не сказал ни слова»
«Рома» сыграла вничью с «Наполи»
13:30
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал Football-Italia ничью с «Наполи» (0:0) и свое удаление в матче.
«Для меня это был отличный матч, но мое мнение может отличаться от вашего. Против «Наполи» всегда сложно играть, мы старались победить. Счет 0:0, не самое захватывающее зрелище, но я даже устал на скамейке.
Был сложный матч, игроки устали, у нас были свои шансы. Матч был уникальным из-за двух красных карточек тренеров.
Я не был доволен решением арбитра, но не сказал ни слова. Никто из нас не вернется домой счастливым, ведь оба тренера заработали по удалению, но думаю, арбитр не был предвзятым».
«Наполи» впервые в сезоне потерял очки.
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