Моуриньо – о своем удалении: «Я не был доволен решением арбитра, но не сказал ни слова»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал Football-Italia ничью с «Наполи» (0:0) и свое удаление в матче.

Был сложный матч, игроки устали, у нас были свои шансы. Матч был уникальным из-за двух красных карточек тренеров.

Я не был доволен решением арбитра, но не сказал ни слова. Никто из нас не вернется домой счастливым, ведь оба тренера заработали по удалению, но думаю, арбитр не был предвзятым».