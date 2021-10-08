Моуриньо рассказал, что сделает после завершения карьеры

Жозе Моуриньо / фото - FC Barcelona Noticias

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо рассказал Football Italia о своих задачах на посту главного тренера «волков»:

Я бы подарил клубу титулы, ведь для «Ромы» они очень важны, они — как топливо для фанатов. Я сразу осознал, какая любовь к «Роме» есть в городе. Это — внутренняя страсть, которая бывает в крови.

Сейчас команде не хватает громких побед. Мы создаём проект, который сможет добиться самых высоких целей. Будет здорово, если трофеи появятся при мне».