Моуриньо рассказал, что сделает после завершения карьеры
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо рассказал Football Italia о своих задачах на посту главного тренера «волков»:
«Любовь к «Роме» распространяется дальше трофеев. Когда я завершу карьеру, подумаю о том, сколько завоевал трофеев. Но сейчас я думаю лишь о следующем матче. Сейчас я чувствую себя тренером в гораздо большей степени, чем 10 или 20 лет назад
Я бы подарил клубу титулы, ведь для «Ромы» они очень важны, они — как топливо для фанатов. Я сразу осознал, какая любовь к «Роме» есть в городе. Это — внутренняя страсть, которая бывает в крови.
Сейчас команде не хватает громких побед. Мы создаём проект, который сможет добиться самых высоких целей. Будет здорово, если трофеи появятся при мне».
Португалец пришел в римский клуб этим летом, сменив на тренерском мостике экс-наставника «Шахтера» Пауло Фонсеку.
Уже больше 10 лет столичная команда не выигрывала трофеев. В последний раз «волки» выигрывали титул еще в 2007-м году, став обладателями Суперкубка Италии, а чемпионами страны клуб ставал еще в далеком сезоне-2000/2001.
Напомним, Моуриньо заявил, что его команда выйдет в плей-офф, если проведет еще несколько матчей так же, как с «Зарей».
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