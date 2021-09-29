Моуриньо: «С «Зарей» не будет легко, они могут создать нам сложности»

Команда Скрипника сыграет против «Ромы»

Жозе Моуриньо / Фото: Getty Images

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо высказался о грядущем матче с «Зарей» во 2-м туре группового раунда Лиги конференций. Слова наставника приводит пресс-служба UEFA.

«Я играл против «Зари» в декабре несколько лет назад (с «МЮ» (2:0) – прим.), и вы можете представить, какие были условия. Сейчас условия хорошие, я не видел еще поле, но оно в порядке. Температура идеальная.

Мы смотрели их игры в Лиге Европы, против «Буде-Глимта» и главные матчи в Украине. Не знаю, изменят ли они что-то завтра, но они всегда играли в очень трудолюбивые 4-4-2, это очень организованная команда. Сложно, но мы хотим победить. С точки зрения организации игры они могут создать нам сложности.

Мотивация играть в Лиге конференций? Она всегда есть. Я бы отдал предпочтение победе в Лиге чемпионов, но мы играем в Лиге конференций и должны попытаться ее выиграть. Сейчас стоит задача – победить завтра.

Сейчас в каждой стране каждая команда имеет потенциал и организацию. Нельзя говорить о больших различиях, которые были годы назад. У меня есть опыт игр в Украине. С «Ромой» будет 4-й раз – победа здесь никогда не давалась легко. С «Интером» мы победили на последних минутах, с «Челси» была ничья, с «Юнайтед» мы победили 1:0 (2:0; 1:0 было в Манчестере – прим.).

Мы должны выйти на матч с «Зарей» с полной концентрацией. Завтра не будет легко.

Я не собираюсь менять много игроков – некоторым нужен отдых, другим нужно проявить себя. Мы – сильная команда и хотим победить».

Матч «Заря» – «Рома» состоится завтра, 30-го сентября. Начало – в 19:45.