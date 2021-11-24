Моуриньо: «Рома» контролировала игру, не давали «Дженоа» контратаковать»
Моуриньо: «У Шевченко большой тренерский потенциал»
Главный тренер «Ромы» – о новом тренере «Дженоа»
24 ноября 19:52
Жозе Моуриньо / фото - Getty Images
Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо вновь высказался в адрес нового тренера «Дженоа», украинца Андрея Шевченко. Слова Моуриньо приводит YouTube канал «Бомбардир».
«У Шевченко огромный тренерский потенциал. Он отличный специалист. Это было видно еще по его работе со сборной Украины и результатах во время отбора на Евро.
У меня есть ощущение, что он и Тассотти достигнут успеха в «Дженоа». Им будет непросто, но все будет хорошо».
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