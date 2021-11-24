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Моуриньо: «У Шевченко большой тренерский потенциал»

Главный тренер «Ромы» – о новом тренере «Дженоа»
Футбол Серия А (Италия)
24 ноября 19:52
Моуриньо: «У Шевченко большой тренерский потенциал»
Жозе Моуриньо / фото - Getty Images

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуриньо вновь высказался в адрес нового тренера «Дженоа», украинца Андрея Шевченко. Слова Моуриньо приводит YouTube канал «Бомбардир».

«У Шевченко огромный тренерский потенциал. Он отличный специалист. Это было видно еще по его работе со сборной Украины и результатах во время отбора на Евро.

У меня есть ощущение, что он и Тассотти достигнут успеха в «Дженоа». Им будет непросто, но все будет хорошо».

Напомним, Роберто Де Дзерби также высказался о Шевченко.

Михаил Рыбак
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Теги

Жозе Моуриньо Андрей Шевченко Дженоа Рома (Рим)

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