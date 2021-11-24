Де Дзерби: «Матч с «Рухом – 300-й в моей карьере. Решил отпраздновать его красной карточкой»
Де Дзерби: «У Шевченко есть знания и опыт, чтобы вытащить «Дженоа» из их положения»
«Грифоны» находятся на дне турнирной таблицы Серии А
24 ноября 17:26
Андрей Шевченко / фото - AC Genoa
Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал сложное турнирное положение «Дженоа» Андрея Шевченко в Серии А:
«У Шевченко очень непростая ситуация в «Дженоа». Серия А – непростой чемпионат, а в «Дженоа» в последние годы фактически постоянно борется за выживание.
Думаю, у Шевченко есть знания и опыт, чтобы вытащить команду из непростого положения».
«Грифоны» идут на 18-й строчке в турнирной таблице, имея в активе лишь 9 очков и одну победу после 13-ти туров.
Ранее Шевченко четко обозначил, какие задачи перед ним поставили в этом сезоне.
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