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Де Дзерби: «У Шевченко есть знания и опыт, чтобы вытащить «Дженоа» из их положения»

«Грифоны» находятся на дне турнирной таблицы Серии А
Футбол Серия А (Италия)
24 ноября 17:26
Де Дзерби: «У Шевченко есть знания и опыт, чтобы вытащить «Дженоа» из их положения»
Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал сложное турнирное положение «Дженоа» Андрея Шевченко в Серии А:

«У Шевченко очень непростая ситуация в «Дженоа». Серия А – непростой чемпионат, а в «Дженоа» в последние годы фактически постоянно борется за выживание.

Думаю, у Шевченко есть знания и опыт, чтобы вытащить команду из непростого положения».

«Грифоны» идут на 18-й строчке в турнирной таблице, имея в активе лишь 9 очков и одну победу после 13-ти туров.

Ранее Шевченко четко обозначил, какие задачи перед ним поставили в этом сезоне.

Павел Харченко
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Теги

Андрей Шевченко Роберто Де Дзерби Дженоа

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