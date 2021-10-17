С Луниным и без четырех игроков атаки. Заявка «Реала» на матч с «Шахтером»
Мудрик: «Если «Шериф» обыграл «Реал», то и мы готовы»
«Горняки» дадут бой испанскому гранду
17 октября 22:19
Михаил Мудрик / фото - ФК Шахтер
Хавбек «Шахтера» Михаил Мудрик поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Реала»:
«Планируем набрать с «Реалом» 6 очков. Если «Шериф» может, то почему мы не можем? Что касается нашего поражения от «Шерифа», то таким командам нельзя давать никаких возможностей.
Нужно сразу с ними разбираться и браться за дело. Тогда можно уверенно их обыгрывать».
Игра состоится во вторник, 19 октября на «Олимпийском» стадионе.
В прошлом сезоне «горняки» также были в одной группе со «сливочными» и даже смогли одержать две победы.
С Луниным и без четырех игроков атаки. «Реал» огласил заявку на игру с «Шахтером».
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