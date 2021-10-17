Мудрик – о Де Дзерби: «Может где-то и бутылкой запустить»

Михаил Мудрик / фото - FootBoom

Полузащитник донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик в интервью YouTube каналу BurBuzz поделился мнением о главном тренере команды Роберто Де Дзерби.

Так и есть. Это очень импульсивный тренер, он всегда хочет большего. Поэтому может где-то и бутылкой запустить. Это нормально, мы все понимаем, это эмоции. Он очень эмоциональный человек.

Ты чувствуешь, что новый главный тренер реально фанат твоей игры?

Слышать такие слова – это большой комплимент и большая честь для меня. Я на каждой тренировке стараюсь оправдывать его доверие и слова, сказанные в мой адрес. Потому что я не хотел бы подвести как себя, так и его. Наоборот, с этим тренером я хочу стать лучше как футболист, и чтобы «Шахтер» тоже стал лучше.

Конопля, Мудрик, Сикан – будто сыновья для меня. Он воспитывает тебя и вне поля?

Вне поля – тоже. Разговоры бывают с ним – спрашивает, где, с кем живу, как добираюсь на тренировки. Можем на обычные темы поговорить. Он со всеми говорит.

Его слова обо мне? Если он так говорит, это неспроста – нужно работать и показывать, что он прав.