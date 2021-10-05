«Мы – Одесса, вы – дерьмо». Фанаты «Черноморца» снова протестуют против политики клуба

В расположении «моряков» – много арендованных у «Динамо» футболистов

Фото: Футбол 24

Фанаты «Черноморца» снова протестуют против политики клуба. Болельщики вывесили оскорбительный плакат в адрес клуба во время матча 10-го тура УПЛ против «Колоса» (1:2).

Отметим, что буква «Д» в слове «дерьмо» очень похода на ту, которая изображена на эмблеме киевского «Динамо».

Напомним, в «Черноморце» выступает около 15-ти футболистов, которые арендованные у «Динамо».

Турнирная таблица УПЛ.