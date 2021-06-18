«Мы уничтожим английских с*чек». Фанаты Шотландии заполонили Лондон перед самым эмоциональным матчем Евро-2020

Очень весело и пьяно

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Шотландские фанаты заполонили Лондон / Фото - The Sun

Вечером 18 июня состоится один из самых жарких матчей Евро-2020. В Лондоне на стадионе «Уэмбли» сойдутся сборные Англии и Шотландии.

История противостояния этих команд продолжается уже почти 150 лет, но оно не утратило свой эмоциональный градус. Особенно это касается Шотландии, где традиционно очень оппозиционно настроены по отношению к Англии, а недавний референдум за независимость только подтвердил эту неприязнь.

17 и 18 июня билет на поезд из Эдинбурга и Глазго в Лондон было невозможно купить – их все заранее разобрали шотландские болельщики, которые наводнили Лондон уже днем в пятницу.

Все они дружным строем прошлись от вокзала «Кингс Кросс» ближе к стадиону «Уэмбли», беспрерывно при этом скандируя: «Мы уничтожим английских с*чек».

Фото - SNS

Однако далеко не все из этих фанатов попадут на стадион. Из доступных для посещения 21 500 мест на «Уэмбли» шотландским болельщикам выделили только 3 000. Однако, по предварительным подсчетам, в эти два дня пересечь границу планировали 6-20 тысяч фанатов. Большинство из них планируют занять места в различных пабах Лондона.

Фото - The Sun

И это несмотря на то, что фанатов сборной Шотландии призывали не путешествовать без билетов или без предоставления гарантированного безопасного места для просмотра игры.

Руководство лондонской полиции уже получило разрешение применять самые жесткие меры по отношению к болельщикам, многие из которых уже днем 18 июня находились в центре Лондона в нетрезвом состоянии.

Фото - The Sun

Спикер столичной полиции накануне написал:

«В связи с громким футбольным матчем Евро-2020 между Англией и Шотландией в пятницу, 18 июня в 20:00 (22:00 по Киеву – прим.), и ожидаемым антиобщественным поведением, которое это может вызвать, было введено право по разделу 35 о разгоне».

То есть, полицейские получили на 48 часов сверхполномочия.

Фото - The Sun

Однако шотландцам это нипочем, они продолжают скандировать: «Мы ненавидим гребаную Англию». Большинство болельщиков перед матчем были сконцентрированы у фонтана возле памятника Уильяму Шекспиру и в Гайд-Парке.

Фото - W8MEDIA

Из последней локации, кстати, 18 июня полиция задержала полностью голого шотландского болельщика – эти фото в последние часы стали вирусными в сети. Скорее всего, он не посмотрит матч ни на стадионе, ни в пабе.

Оба фото - The Sun

Матч Англия – Шотландия состоится сегодня, 18 июня, в Лондоне. Начало – в 22:00.

Евро-2020. Англия – Шотландия. Видео трансляция

Евро-2020. Англия – Шотландия. Онлайн трансляция