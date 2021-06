«Мы уничтожим английских с*чек». Фанаты Шотландии заполонили Лондон перед самым эмоциональным матчем Евро-2020

Шотландские фанаты заполонили Лондон / Фото - The Sun

Вечером 18 июня состоится один из самых жарких матчей Евро-2020. В Лондоне на стадионе «Уэмбли» сойдутся сборные Англии и Шотландии.

История противостояния этих команд продолжается уже почти 150 лет, но оно не утратило свой эмоциональный градус. Особенно это касается Шотландии, где традиционно очень оппозиционно настроены по отношению к Англии, а недавний референдум за независимость только подтвердил эту неприязнь.

17 и 18 июня билет на поезд из Эдинбурга и Глазго в Лондон было невозможно купить – их все заранее разобрали шотландские болельщики, которые наводнили Лондон уже днем в пятницу.

Scotland fans swarm Euston Station ahead of their clash with England #ENGSCO #ThreeLions #TartanArmy #Euro2020 pic.twitter.com/FKZ1S5qIQ8