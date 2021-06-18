Самое старое противостояние в футболе. Прогноз на матч Англия – Шотландия
Заключительным матчем игрового дня 18 июня на Евро-2020 станет принципиальное противостояние Англии и Шотландии.
Главные эмоции этой игры кроются в историческом и политическом подтекстах. Шотландия – первый соперник англичан на международном уровне, сборные этих стран рубятся между собой уже 150 лет – с 1872 года! Помимо всего прочего, шотландцы заявляют о себе как о родоначальниках футбола не меньше географических соседей. По крайней мере, некоторые фрагменты правил Игры точно родом из Шотландии.
Tomorrow night, another chapter in the oldest international fixture in world football will be written.— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 17, 2021
#EURO2020 | #SCO pic.twitter.com/atisP6g1I5
Также свой отпечаток накладывает противостояние не только футбольное, но и историческое, которое обострилось в последние годы – результаты референдума не дадут соврать. В общем, что касается настроя, проблем быть не должно ни у тех, ни у других. Тем более что Шотландия пробилась в финальную часть крупного турнира впервые с ЧМ-1998, когда еще будет возможность выяснить отношения на таком высочайшем уровне?
В последний раз команды встречались на чемпионате Европы в 1996 году тоже на «Уэмбли». Тогда все закончилось победой «трех львов» благодаря историческому голу Пола Гаскойна. Кстати, команды вновь сыграют между собой на Евро спустя 25 лет и 4 дня после того матча.
#OnThisDay 25 years ago: a moment of Gazza magic!— England (@England) June 15, 2021
We meet again on Friday pic.twitter.com/VOcvr4Q5Vc
Однако чисто в спортивном смысле здесь может быть все гораздо однозначнее. Англия привезла (хотя в этом году данный глагол может и не совсем уместен – может получиться почти домашний чемпионат!) на Евро-2020 состав, способный бороться за титул. Впрочем, трудно найти крупный турнир в ХХІ веке, на котором было бы по-другому, но главным достижением является только четвертое место на ЧМ-2018. В первом туре команда Гарета Саутгейта обыграла главного конкурента по группе – сборную Хорватии, – которой она как раз и проиграла в полуфинале турнира в России. Особенно впечатлила игра англичан в обороне – «шашечные» за весь матч так и не создали ни одного по-настоящему опасного момента.
На бумаге кажется, что с Шотландией у англичан должно быть еще меньше проблем. В первом туре команда Стива Кларка проиграла Чехии, чем существенно усугубила свои шансы на попадание в плей-офф. Однако трудно отрицать, что северяне также обладают хорошим подбором игроков, преимущественно выступающих в английской Премьер-лиге, а в матче против соседей могут добиться успех за счет запредельного настроя.
Шотландцы являются очевидным андердогом противостояния, но они не имеют права проиграть крупно. Большое количество шотландцев, которые будут присутствовать на трибунах «Уэмбли», просто этого не поймут, поэтому команда будет стараться прыгнуть выше головы.
На «Уэмбли» Англия выиграла у Шотландии 18 из 32-х матчей, но и северяне на главной арене Лондона побеждали целых девять раз. Однако в последних 15-ти матчах вообще у Англии тотальное преимущество – 11 побед при четырех поражениях (и ни одной ничьи, вот она бескомпромиссность!).
Ready to go.#EURO2020 | #SCO pic.twitter.com/FeSADiSMIj— Scotland National Team (@ScotlandNT) June 18, 2021
Матч против Хорватии показал, как Англия планирует играть на групповом этапе – не напрягаясь. Соперники у англичан по квартету такие, что их можно побеждать на классе, и его хватит и на шотландцев, несмотря на высокий градус противостояния.
Голов в матче будет немного, хотя не исключено, что неплохо игравшие в атаке против чехов шотландцы все же «заковыряют» и свой, но Англия все же победит, пускай и не крупно.
Предлагаем присмотреться к варианту «победа Англии и тоталголов меньше 3,5» за коэффициент 1,88.
Матч Англия – Шотландия состоится сегодня, 18 июня, в Лондоне. Начало – в 22:00.
Евро-2020. Англия – Шотландия. Видео трансляция
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