Самое старое противостояние в футболе. Прогноз на матч Англия – Шотландия

Заключительным матчем игрового дня 18 июня на Евро-2020 станет принципиальное противостояние Англии и Шотландии.

Главные эмоции этой игры кроются в историческом и политическом подтекстах. Шотландия – первый соперник англичан на международном уровне, сборные этих стран рубятся между собой уже 150 лет – с 1872 года! Помимо всего прочего, шотландцы заявляют о себе как о родоначальниках футбола не меньше географических соседей. По крайней мере, некоторые фрагменты правил Игры точно родом из Шотландии.

Tomorrow night, another chapter in the oldest international fixture in world football will be written.



#EURO2020 | #SCO pic.twitter.com/atisP6g1I5