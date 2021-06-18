Самое старое противостояние в футболе. Прогноз на матч Англия – Шотландия

Искры будут лететь из-под бутс!

Прогноз

Англия переиграла Хорватия благодаря голу Рахима Стерлинга / Фото - twitter.com/England

Заключительным матчем игрового дня 18 июня на Евро-2020 станет принципиальное противостояние Англии и Шотландии.

Главные эмоции этой игры кроются в историческом и политическом подтекстах. Шотландия – первый соперник англичан на международном уровне, сборные этих стран рубятся между собой уже 150 лет – с 1872 года! Помимо всего прочего, шотландцы заявляют о себе как о родоначальниках футбола не меньше географических соседей. По крайней мере, некоторые фрагменты правил Игры точно родом из Шотландии.

Tomorrow night, another chapter in the oldest international fixture in world football will be written.



#EURO2020 | #SCO pic.twitter.com/atisP6g1I5 — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 17, 2021

Также свой отпечаток накладывает противостояние не только футбольное, но и историческое, которое обострилось в последние годы – результаты референдума не дадут соврать. В общем, что касается настроя, проблем быть не должно ни у тех, ни у других. Тем более что Шотландия пробилась в финальную часть крупного турнира впервые с ЧМ-1998, когда еще будет возможность выяснить отношения на таком высочайшем уровне?

В последний раз команды встречались на чемпионате Европы в 1996 году тоже на «Уэмбли». Тогда все закончилось победой «трех львов» благодаря историческому голу Пола Гаскойна. Кстати, команды вновь сыграют между собой на Евро спустя 25 лет и 4 дня после того матча.

#OnThisDay 25 years ago: a moment of Gazza magic!



We meet again on Friday pic.twitter.com/VOcvr4Q5Vc — England (@England) June 15, 2021

Однако чисто в спортивном смысле здесь может быть все гораздо однозначнее. Англия привезла (хотя в этом году данный глагол может и не совсем уместен – может получиться почти домашний чемпионат!) на Евро-2020 состав, способный бороться за титул. Впрочем, трудно найти крупный турнир в ХХІ веке, на котором было бы по-другому, но главным достижением является только четвертое место на ЧМ-2018. В первом туре команда Гарета Саутгейта обыграла главного конкурента по группе – сборную Хорватии, – которой она как раз и проиграла в полуфинале турнира в России. Особенно впечатлила игра англичан в обороне – «шашечные» за весь матч так и не создали ни одного по-настоящему опасного момента.

Фото - twitter.com/sterling7

На бумаге кажется, что с Шотландией у англичан должно быть еще меньше проблем. В первом туре команда Стива Кларка проиграла Чехии, чем существенно усугубила свои шансы на попадание в плей-офф. Однако трудно отрицать, что северяне также обладают хорошим подбором игроков, преимущественно выступающих в английской Премьер-лиге, а в матче против соседей могут добиться успех за счет запредельного настроя.

Шотландцы являются очевидным андердогом противостояния, но они не имеют права проиграть крупно. Большое количество шотландцев, которые будут присутствовать на трибунах «Уэмбли», просто этого не поймут, поэтому команда будет стараться прыгнуть выше головы.

На «Уэмбли» Англия выиграла у Шотландии 18 из 32-х матчей, но и северяне на главной арене Лондона побеждали целых девять раз. Однако в последних 15-ти матчах вообще у Англии тотальное преимущество – 11 побед при четырех поражениях (и ни одной ничьи, вот она бескомпромиссность!).

Матч против Хорватии показал, как Англия планирует играть на групповом этапе – не напрягаясь. Соперники у англичан по квартету такие, что их можно побеждать на классе, и его хватит и на шотландцев, несмотря на высокий градус противостояния.

Голов в матче будет немного, хотя не исключено, что неплохо игравшие в атаке против чехов шотландцы все же «заковыряют» и свой, но Англия все же победит, пускай и не крупно.

Предлагаем присмотреться к варианту «победа Англии и тоталголов меньше 3,5» за коэффициент 1,88.

Матч Англия – Шотландия состоится сегодня, 18 июня, в Лондоне. Начало – в 22:00.

Евро-2020. Англия – Шотландия. Видео трансляция

Евро-2020. Англия – Шотландия. Онлайн трансляция