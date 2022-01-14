Эвра: «Погба не чувствует себя любимым в Англии, МЮ будет сложно продлить с ним контракт»
МЮ нашел замену для Погба в Италии
Контракт француза истекает летом
14 января 12:50
Фабиан Руис / фото - Football Espana
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба до сих пор не продлил контракт с клубом, который истекает в июне 2022-го года.
По информации La Reppublica, «дьяволы» рассчитывают приобрести ему на замену хавбека «Наполи» Фабиана Руиса.
25-летний испанец может сыграть в центре поля, в опорной зоне и под нападающим.
В текущей кампании игрок провел 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал три ассиста.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро.
Ранее Эвра назвал причину, по которой МЮ будет сложно продлить контракт с Погба.
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