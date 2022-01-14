МЮ нашел замену для Погба в Италии

Контракт француза истекает летом

Фабиан Руис / фото - Football Espana

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба до сих пор не продлил контракт с клубом, который истекает в июне 2022-го года.

По информации La Reppublica, «дьяволы» рассчитывают приобрести ему на замену хавбека «Наполи» Фабиана Руиса.

25-летний испанец может сыграть в центре поля, в опорной зоне и под нападающим.

В текущей кампании игрок провел 20 матчей, в которых забил пять голов и отдал три ассиста.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро.

Ранее Эвра назвал причину, по которой МЮ будет сложно продлить контракт с Погба.