Эвра: «Погба не чувствует себя любимым в Англии, МЮ будет сложно продлить с ним контракт»

Поль Погба / Фото: As

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра считает, что хавбек Поль Погба не останется в манчестерском клубе. Его цитирует L’Équipe.

Но при этом я слышал много необоснованных претензий по поводу стрижки или одежды. И это теперь обычное дело. Когда у него большая игра, создается впечатление, что люди ждут осечки.

Сегодня матчи за сборную Франции для него как глоток свежего воздуха, а как только он возвращается в Манчестер, снова начинаются проблемы».