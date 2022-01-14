Погба может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ
Эвра: «Погба не чувствует себя любимым в Англии, МЮ будет сложно продлить с ним контракт»
Экс-игрок манкунианцев считает, что француз уйдет
14 января 11:44
Поль Погба / Фото: As
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра считает, что хавбек Поль Погба не останется в манчестерском клубе. Его цитирует L’Équipe.
«МЮ будет сложно продлить контракт с Погба. Поль не чувствует себя любимым в Англии, особенно со стороны бывших игроков. Я видел много людей, считающих, что он мог бы добиться большего на поле.
Но при этом я слышал много необоснованных претензий по поводу стрижки или одежды. И это теперь обычное дело. Когда у него большая игра, создается впечатление, что люди ждут осечки.
Сегодня матчи за сборную Франции для него как глоток свежего воздуха, а как только он возвращается в Манчестер, снова начинаются проблемы».
Напомним, контракт Погба с МЮ заканчивается летом 2022-го года.
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