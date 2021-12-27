МЮ не сумел победить в гостях у аутсайдера АПЛ

«Ньюкасл» отобрал очки у команды Рангника

Фото: Twitter МЮ

В 19-м туре АПЛ «Ньюкасл» принимал «Манчестер Юнайтед».

Хозяева поля смогли забить быстрый мяч: красивый удар после накрутки защитников соперника получился у форварда «сорок» Сен-Максимена.

МЮ ничего особенного в атаке не показывал и долго не мог забить, но на 71-й минуте вышедший на замену форвард манкунианцев Эдинсон Кавани таки сравнял счет. Но на большее МЮ не наиграл, более того, на последних минутах победу мог вырывать «Ньюкасл».

В турнирной таблице АПЛ МЮ остался 7-м, имея в активе 28 очков. «Ньюкасл» идет в зоне вылета с 11-ю пунктами.

АПЛ, 19-й тур

«Ньюкасл – «Манчестер Юнайтед» 1:1

Голы: Сен-Максимен, 7 – Кавани, 71

«Ньюкасл»: Дубравка, Крафт, Шер, Ласселс, Манкильо, Фрэйзер (Альмирон, 75), Сен-Максимен (Гэйл, 83), Шелви, Лонгстафф, Уилсон (Мерфи, 45), Жоэлинтон.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Варан, Магуайр, Теллес, Фред (Санчо, 46), Бруну Фернандеш, Мактомини (Матич, 78), Роналду, Рэшфорд, Гринвуд (Кавани, 46).

Предупреждения: Роналду (57), Бруну Фернандеш (66), Крафт (66), Магуайр (68), Жоэлинтон (70).