МЮ обсуждает с Санчо детали трансфера

«Боруссия» отпустит хавбека за 95 миллионов

Джейдон Санчо / фото - Getty Images

«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

По информации Фабрицио Романо, «манкунианцы» обсуждают с игроком условия контракта, но пока не делали официального предложения о трансфере. Немецкий клуб рассчитывает получить за игрока 95 млн евро

В минувшем сезоне 21-летний игрок провел 36 матчей в Бундеслиге, забив 8 голов и сделав 11 результативных передач.