«Манчестер Юнайтед» готов приобрести лучшего защитника Серии А за солидную сумму
МЮ обсуждает с Санчо детали трансфера
«Боруссия» отпустит хавбека за 95 миллионов
17:51
Джейдон Санчо / фото - Getty Images
«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
По информации Фабрицио Романо, «манкунианцы» обсуждают с игроком условия контракта, но пока не делали официального предложения о трансфере. Немецкий клуб рассчитывает получить за игрока 95 млн евро
В минувшем сезоне 21-летний игрок провел 36 матчей в Бундеслиге, забив 8 голов и сделав 11 результативных передач.Напомним, Сульшер продлит контракт с «Манчестер Юнайтед» на 3 года
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