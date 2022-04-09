Миколенко: «В «Эвертоне» все говорят, что у Зеленского – большие яйца»
МЮ уступил «Эвертону», Миколенко отыграл весь матч
Единственный мяч во встрече забил Гордон
09 апреля 21:54
Фото: Getty Images
В 32-м туре АПЛ «Эвертон» в родных стенах неожиданно переиграл «Манчестер Юнайтед».
Единственным мячом во встрече отличился полузащитник хозяев Энтони Гордон.
Отметим, что весь матч в составе «Эвертона» провел украинский защитник Виталий Миколенко.
АПЛ, 32-й тур
«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» 1:0
Гол: Гордон 27
«Эвертон»: Пикфорд, Коулмэн, Годфри, Кин, Миколенко, Делф (Дукуре, 84), Аллан, Ивоби, Кэлверт-Льюин (Грэй, 71), Ришарлисон, Гордон.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Теллес, Матич (Мата, 64), Фред (Погба, 36), Бруну Фернандеш, Роналду, Рэшфорд (Эланга, 64), Санчо.
Предупреждения: Погба (51), Гордон (75), Пикфорд (86), Роналду (87).