«Манчестер Юнайтед» готов отпустить Де Хеа в аренду
МЮ взял с собой на финал Лиги Европы легенду клуба
Фергюсон полетел вместе с командой
11:59
Алекс Фергюсон / Фото: Twitter
Легендарный экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон отправился с командой на матч финала Лиги Европы против «Вильярреала». Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».
There's a special someone joining our travelling party #MUFC #UEL pic.twitter.com/hWKNwRAUjg— Manchester United (@ManUtd) May 24, 2021
Матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» состоится 26-го мая, начало – 22:00.
Видео трансляция матча «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед».
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