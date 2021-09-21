На главный актив «Арсенала» претендуют два топ-клуба

«Канониры» уже выставили ценник на игрока

Фото: Benchwarmers.ie

Полузащитник «Арсенала» Букайо Сака попал в сферу интересов «Атлетико» и «Ювентуса», сообщает Calciomercato.

По информации источника, «Арсенал» не будет занимать жесткую позицию по возможному трансферу и готов рассмотреть предложения от 50 миллионов евро.

Интересно, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 65 млн евро. Его действующий контракт заканчивается летом 2024 года.

За основной состав «Арсенала» Сака выступает с 2019 года. За это время он принял участие в 94 встречах, в которых отличился 12 забитыми мячами и отдал 21 результативную передачу.

Напомним, в последнем матче АПЛ «Арсенал» обыграл «Бернли».