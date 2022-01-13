Очередной скандал. В испанской Примере считают Крым российским
На сайте Примеры добавили Крым на карту Украины после обращения посла страны в Испании
На ресурсе полуостров отображался как часть России
14 января 00:57
Хавьер Тебас / Фото - The12thMan
Пресс-служба Посольства Украины в Испании отреагировала на скандал с отображением Крыма частью России на сайте Примеры. К президенту организации Хавьеру Тебасу обратились с просьбой исправить ситуацию.
В соответствии с информацией, ставшей известной посольству Украины в Испании, посол Сергей Погорельцев незамедлительно обратился к президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу с просьбой исправить грубую ошибку, допущенную на сайте лиги в разделе вещателей, – отсутствие Крымского полуострова на карте Украины.
Посол Украины поднял вопрос о незамедлительном внесении изменений в соответствующие материалы и подчеркнул необходимость следовать политике непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым и Севастополя, а также поддержки санкций в отношении России. Посольство держит указанный вопрос на контроле.
Отметим, что на данный момент вопрос удалось уладить. Карта на официальном ресурсе отображается корректно.
Ранее экс-хавбек сборной Украины, игравший в России, ответил на вопрос, чей Крым.