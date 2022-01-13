На сайте Примеры добавили Крым на карту Украины после обращения посла страны в Испании

На ресурсе полуостров отображался как часть России

Хавьер Тебас / Фото - The12thMan

Пресс-служба Посольства Украины в Испании отреагировала на скандал с отображением Крыма частью России на сайте Примеры. К президенту организации Хавьеру Тебасу обратились с просьбой исправить ситуацию.

В соответствии с информацией, ставшей известной посольству Украины в Испании, посол Сергей Погорельцев незамедлительно обратился к президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу с просьбой исправить грубую ошибку, допущенную на сайте лиги в разделе вещателей, – отсутствие Крымского полуострова на карте Украины. Посол Украины поднял вопрос о незамедлительном внесении изменений в соответствующие материалы и подчеркнул необходимость следовать политике непризнания изменения статуса Автономной Республики Крым и Севастополя, а также поддержки санкций в отношении России. Посольство держит указанный вопрос на контроле.

Отметим, что на данный момент вопрос удалось уладить. Карта на официальном ресурсе отображается корректно.