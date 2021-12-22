Хегай наконец-то закрыл поражение, избив бывшего претендента
Экс-игрок сборной Украины, который выступал в России: «Крым – наш»
Гай так и не назвал страну, которой, по его мнению, принадлежит полуостров
Алексей Гай / Фото: Twitter
Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Алексей Гай ответил на вопрос о территориальной принадлежности Крымского полуострова.
«Чей Крым? А чей? Наш!»
Напомним, Гай выступал за «Кубань». Также игрок отказывался надеть футболку с надписью «Слава украинской армии».
Напомним, весной 2021 года Гай получил должность ассистента главного тренера «Черноморца».