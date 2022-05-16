Лунин отбил пенальти и не позволил «Реалу» проиграть «Кадису». Украинец стал лучшим игроком матча
Начо: «Лунін має мало ігрової практики, але провів дуже хороший матч з «Кадісом»
Захисник «Реала» похвалив українського голкіпера «вершкових»
18:53
Начо Фернандес / Фото - beinsportsЗахисник «Реала» Начо Фернандес висловив думку стосовно гри голкіпера команди українця Андрія Луніна в матчі 37-го туру Ла Ліги проти «Кадіса» (1:1).
Цитує іспанця Madrid Xtra.
«Лунін – реально хороший воротар. Він має мало ігрової практики, але провів дуже хороший матч».
В матчі з «Кадісом» (1:1) Лунін відбив пенальті та виконав кілька чудових сейвів. Українець потрапив до символічної збірної 37-го туру чемпіонату Іспанії за версією WhoScored.
Комментарии 0