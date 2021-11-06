Надеемся «фиалки» расцветут: Прогноз на матч «Ювентус» – «Фиорентина»

Не самый высокий коэффициент, но нужно прервать пару неудач

Прогноз

Да простят меня болельщики «Ювентуса», но на игру «Старой синьоры» в этом сезоне смотреть практически невозможно – самое унылое зрелище во всем европейском футболе. Даже «Атлетико» Диего Симеоне учится играть в атаку, а вот «Ювентус», наоборот, словно старается вернуться в прошлое к лучшим образцам «катеначчо».

С «катеначчо» я, конечно, погорячился, но Массимилиано Аллегри действительно пытается вернуться в прошлое, которое было в его первый приход в стан «зебр» – это супернадежная оборона и атака, которая благодаря этой обороне, наверняка, забьет на мяч больше, чем соперник. В большинстве случаев подобные встречи заканчивались счетом 1:0.

Однако в этот раз что-то у Аллегри не получается. За 11 туров «Ювентус» пропустил 15 мячей – это катастрофа для системы Массимилиано. В ворота «зебр» по два мяча забивали «Специя», «Удинезе», «Сассуоло» и «Верона» – не самые статусные команды даже по меркам Италии.

Что касается «Фиорентины», то команда из Флоренции в этом сезоне очень нравится. Молодой Винченцо Итальяно преобразил «фиалок», которые в прошлые годы едва ли не боролись за выживание, а сейчас находятся около зоны еврокубков и опережают в турнирной таблице тот же «Ювентус». Но самое главное, что у «Фиорентины» появилась игра, матчи этой команды приятно смотреть, особенно на фоне «Ювентуса».

Поэтому прогноз на матч «Ювентус» – «Фиорентина» таков: индивидуальный тотал «Фиорентина» больше 0,5. Надежная ставка, но не самый высокий коэффициент. К сожалению, накануне сразу два моих прогноза «не доехали», поэтому нужно чуть поубавить газу с рисками, чтобы снова вернуться на победную стезю. Вы же главное помните, что ставки – способ развлечения, но не заработка.

Статистика прогнозиста: 5 побед, 0 возвратов, 3 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой