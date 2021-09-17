Один из лидеров «Баварии» выбыл до конца сентября
Нагельсманн: «Пришла пора революционных изменений в футболке, хватит прятаться за традициями»
34-летний тренер уверен в необходимости изменений
17 сентября 22:40
Юлиан Нагельсманн / фото - Sky Sports
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн призвал модернизировать европейский футбол с помощью технологий. Специалиста цитирует Зак Лови на своей странице в Twitter.
«Американский футбол с большим отрывом опережает футбол с точки зрения технологий. Там у квотербека есть наушник, в котором он слышит подсказки от тренера. Нам очень нужно что-то подобное.
Футбол должен прекратить прятаться за традициями. Пришла пора революционных изменений».
Наушник у квотербеков работает лишь в определенный отрезок времени, чтобы на дать тренерам возможность использовать его для подсказок на протяжении всей игры.
Но болельщики европейского футбола с трудностью принимают нововведения – система VAR, которую используют уже несколько лет до сих пор становиться объектом многочисленных дискуссий.
Напомним, один из лидеров «Баварии» выбыл до конца сентября.
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