Нагельсманн: «Пришла пора революционных изменений в футболке, хватит прятаться за традициями»

34-летний тренер уверен в необходимости изменений

Юлиан Нагельсманн / фото - Sky Sports

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн призвал модернизировать европейский футбол с помощью технологий. Специалиста цитирует Зак Лови на своей странице в Twitter.

«Американский футбол с большим отрывом опережает футбол с точки зрения технологий. Там у квотербека есть наушник, в котором он слышит подсказки от тренера. Нам очень нужно что-то подобное. Футбол должен прекратить прятаться за традициями. Пришла пора революционных изменений».

Наушник у квотербеков работает лишь в определенный отрезок времени, чтобы на дать тренерам возможность использовать его для подсказок на протяжении всей игры.

Но болельщики европейского футбола с трудностью принимают нововведения – система VAR, которую используют уже несколько лет до сих пор становиться объектом многочисленных дискуссий.

Напомним, один из лидеров «Баварии» выбыл до конца сентября.