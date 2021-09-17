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Нагельсманн: «Пришла пора революционных изменений в футболке, хватит прятаться за традициями»

34-летний тренер уверен в необходимости изменений
Футбол Бундеслига (Германия)
17 сентября 22:40
Нагельсманн: «Пришла пора революционных изменений в футболке, хватит прятаться за традициями»
Юлиан Нагельсманн / фото - Sky Sports

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн призвал модернизировать европейский футбол с помощью технологий. Специалиста цитирует Зак Лови на своей странице в Twitter.

«Американский футбол с большим отрывом опережает футбол с точки зрения технологий. Там у квотербека есть наушник, в котором он слышит подсказки от тренера. Нам очень нужно что-то подобное.

Футбол должен прекратить прятаться за традициями. Пришла пора революционных изменений».

Наушник у квотербеков работает лишь в определенный отрезок времени, чтобы на дать тренерам возможность использовать его для подсказок на протяжении всей игры.

Но болельщики европейского футбола с трудностью принимают нововведения – система VAR, которую используют уже несколько лет до сих пор становиться объектом многочисленных дискуссий.

Напомним, один из лидеров «Баварии» выбыл до конца сентября.

Павел Харченко
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Юлиан Нагельсманн Бавария

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