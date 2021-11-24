Нагельсманн: «Цыганков – отличный футболист, у него были хорошие идеи для обострения игры»

Тренер – о победе над «Динамо»

Фото: Sky Sports

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил пресс-службе клуба победу над «Динамо» (2:1) в 5–м туре группы Лиги чемпионов.

Что вы подумали в первом тайме в моменте, когда после ошибки Нойера мяч попал в штангу?

«А что я мог подумать? Я увидел, что мяч почти угодил в ворота. Очень небезопасно играть так назад».

Насколько сложно вам было играть в таких погодных условиях, к тому же на поле соперника?



«Играть в футбол в такую снежную погоду не так просто. Поначалу нам не хватало уверенности. Кроме того, матч в гостях, при чужих болельщиках, с большими кадровыми проблемами – это была не самая простая игра для нас».

Говорят, что вы на каждый матч готовите пять тактических схем. Сегодня все они пригодились?

«Есть очень много причин, почему мы применяем разные тактические схемы. Мы готовимся к каждому сопернику, стараемся подстроиться под него. В первой половине игры у нас все было хорошо. Потом нам пришлось перестроиться, поскольку Эрнандесу понадобилась замена. Но считаю, что в целом выбранные нами тактические решения были правильными».

Почему ваш защитный блок позволял «Динамо» раз за разом атаковать?

«Мне тоже это интересно. Нам было сложно войти в игру. Цыганков – отличный футболист, у него были хорошие идеи для обострения игры. Нам нужно было лучше играть с мячом, не опускаться так низко. Оба вингера «Динамо» сыграли хорошо, у киевлян было достаточно шансов. Мы также могли бы выиграть со счетом 3:0, но не создали достаточно моментов для этого».

«Бавария» досрочно гарантировала себе первое место в группе ЛЧ.