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Наконец-то решилось. Куман останется в «Барселоне» на следующий сезон

Лапорта не стал увольнять нидерландского специалиста


Футбол Примерa (Испания)
3 июня 19:22
Наконец-то решилось. Куман останется в «Барселоне» на следующий сезон
Рональд Куман / Фото - eurosport
Нидерландский наставник Рональд Куман продолжит тренировать «Барселону» в следующем сезоне.

Представители специалиста уже длительное время уверены в том, что контракт будет продлен. Сейчас стороны достигли соглашения о сделке.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не стал принимать решение об увольнении Кумана с поста главного тренера команды. Об этом в Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо.

В минувшем сезоне «блаугранас» заняли 3-е место в Ла Лиге и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала турнира.

Ранее сал известно, что Серхио Агуэро будет получать в «Барселоне» в четыре раза меньше, чем в «Манчестер Сити».
Владимир Кириченко
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Теги

Барселона (футбол) Рональд Куман Жоан Лапорта

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