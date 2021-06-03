«Барселона» объявит решение о судьбе Кумана в четверг
Наконец-то решилось. Куман останется в «Барселоне» на следующий сезон
Лапорта не стал увольнять нидерландского специалиста
3 июня 19:22
Рональд Куман / Фото - eurosportНидерландский наставник Рональд Куман продолжит тренировать «Барселону» в следующем сезоне.
Представители специалиста уже длительное время уверены в том, что контракт будет продлен. Сейчас стороны достигли соглашения о сделке.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не стал принимать решение об увольнении Кумана с поста главного тренера команды. Об этом в Twitter сообщает журналист Фабрицио Романо.
В минувшем сезоне «блаугранас» заняли 3-е место в Ла Лиге и вылетели из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала турнира.
Ранее сал известно, что Серхио Агуэро будет получать в «Барселоне» в четыре раза меньше, чем в «Манчестер Сити».
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