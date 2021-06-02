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Агуэро пошел на понижение зарплаты ради «Барселоны»

Аргентинец пожертвовал внушительными деньгами
Футбол Примерa (Испания)
11:29
Агуэро пошел на понижение зарплаты ради «Барселоны»
Серхио Агуэро / фото - RTE

33-летний нападающий Серхио Агуэро будет получать в «Барселоне» в четыре раза меньше, чем в «Манчестер Сити», сообщает Mundo Deportivo.

В каталонском клубе аргентинский форвард будет получать около 6 миллионов евро. В стане «горожан» он зарабатывал 23 миллиона евро в год.

Ради перехода в «Барселону» Агуэро отказал в «Ювентусу», который предлагал значительно большие выплаты.

Однако, вице-президент «Барселоны» Рафаэль Юсте заявил, что в контракте форварда предусмотрены значительные бонусные выплаты, которые будут зависеть от проведенных матчей и успехов команды.

Напомним, стало известно, при каких условиях Рональд Куман может остаться в клубе.

Павел Харченко
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Теги

Серхио Агуэро Барселона (футбол) Манчестер Сити

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