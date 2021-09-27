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«Наполи» выиграл шестой матч подряд, обыграв «Кальяри»
Команда идет без потерь
27 сентября 07:10
Фото: twitter.com/sscnapoli
«Наполи» в матче 6 тура Серии А дома обыграл «Кальяри».
Голами неаполитанцы забили в каждом из таймов. Осимхен открыл счет в начале матча, а во втором тайме забил уже Инсинье.
Таким образом, «Наполи» выиграл шестой матч подряд и идет первым в таблице без потерь.
Серия А. 6-й тур:
«Наполи» – «Кальяри» 2:0
Голы: Осимхен, 11, Инсинье, 57
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй, Зелиньски (Элмаз, 69), Фабиан Руис, Замбо-Ангисса, Инсинье (Унас, 77), Политано (Лосано, 69), Осимхен (Петанья, 77).
«Кальяри»: Краньо, Дзаппа, Касерес, Годин, Валюкевич (Чеппителли, 68), Ликояннис (Перейро, 85), Стротман (Грасси, 85), Дейола (Кейта Бальде, 68), Марин, Нандес, Жоао Педро.
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