Наработал на 20 лет тюрьмы. В Бразилии футболист безжалостно избил арбитра

Уильяма Рибейро полиция арестовала прямо на поле / Фото - twitter.com/FutballNews_

Неприметный матч второго дивизиона чемпионата бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул между командами «Гуарани» и «Сан-Паулу» шокировал весь мир жестокостью, которая бывает в спорте.

В середине второго тайма при счете 1:0 в пользу «Гуарани» Уильям Рибейро из «Сан-Паулу» внезапно набросился на главного арбитра встречи Родриго Кривелларо, сбил его ударом кулаком с ног, а затем начать добивать ногами по голове.

Horrific scenes in Brazil as footballer William Ribeiro is arrested for attempted murder after kicking a referee in the head for a decision he didn't agree with.pic.twitter.com/A5YopyKf0z